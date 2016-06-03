​В Азербайджане магистрам и докторантам предоставят право отсрочки от военной службы

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис поступил новый законопроект.

Об этом Report сообщил член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Захид Орудж.

По его словам, для обеспечения непрерывности образования и подготовки квалифицированных кадров предлагаются изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе": "Впредь в ст. 21.1.4 действующего законодательного акта предусматривается предоставление отсрочки от военной службы не только бакалаврам, но также магистрам и докторантам. Кроме того, право отсрочки от военной службы до окончания учебы будет предоставлено получающим очное образование за границей студентам бакалавриата, а также обучающимся в резидентуре (интернатуре) и лицам, получающим высшее базовое медицинское образование".