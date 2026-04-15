В Агдаме проходит конференция на тему отношений между государством и религией

В поселке Гузанлы Агдамского района проходит региональная конференция "Правовые и институциональные механизмы в отношениях между государством и религией", организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

Как сообщает карабахское бюро Report, в мероприятии принимают участие руководство Госкомитета и исполнительной власти Агдамского района, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, теологи, религиозные деятели и главы религиозных общин.

Цель конференции – обсуждение направлений совершенствования существующего законодательства, а также укрепления правовых и институциональных механизмов и превентивных мер. Кроме того, состоится обмен мнениями о приоритетах просветительской работы.

В рамках мероприятия также будут организованы панельные сессии по темам "Приоритеты государственной религиозной политики в меняющемся мире" и "Религиозный радикализм как угроза социально-политической стабильности".