Военные Азербайджана и ОАЭ проводят подготовку к совместным учениям

    Внутренняя политика
    • 31 января, 2026
    • 10:19
    В Абу-Даби продолжаются подготовительные тренировки к совместным оперативно-тактическим учениям "Щит мира - 2026", которые пройдут с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Вначале были озвучены требования по соблюдению мер безопасности, после чего последовал подробный брифинг о цели учений, сценарии, районе проведения, поэтапном плане действий и задачах, подлежащих выполнению.

    Учения пройдут в условиях населенного пункта, горной местности и морской среды. В соответствии с планом учений будут выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, действующих в горной местности, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

    Отметим, что совместные оперативно-тактические учения "Щит мира - 2026" пройдут 2-3 февраля.

    учения Абу-Даби Минобороны Азербайджана
    Azərbaycan və BƏƏ hərbçilərinin birgə təliminin hazırlıq məşqləri keçirilir
    Azerbaijani, UAE militaries hold preparation activities for joint exercise
    Лента новостей