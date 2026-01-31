Военные Азербайджана и ОАЭ проводят подготовку к совместным учениям

В Абу-Даби продолжаются подготовительные тренировки к совместным оперативно-тактическим учениям "Щит мира - 2026", которые пройдут с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Вначале были озвучены требования по соблюдению мер безопасности, после чего последовал подробный брифинг о цели учений, сценарии, районе проведения, поэтапном плане действий и задачах, подлежащих выполнению.

Учения пройдут в условиях населенного пункта, горной местности и морской среды. В соответствии с планом учений будут выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, действующих в горной местности, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

Отметим, что совместные оперативно-тактические учения "Щит мира - 2026" пройдут 2-3 февраля.