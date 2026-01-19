Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году более 1,2 тыс. человек подали заявления на гражданство Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 10:21
    В Азербайджане в 2025 году заявления на регистрацию по месту жительства подали 360 233 иностранцев и лиц без гражданства.

    Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), в прошлом году 80 691 человек подали заявления на получение вида на жительство в Азербайджане и его продление, а 1 248 человек - на получение гражданства.

    За указанный период 8 984 иностранца и лица без гражданства обратились в ГМС за получением и продлением разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане.

    Ötən il Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edən əcnəbilərin sayı açıqlanıb

