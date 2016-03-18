Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Утверждено "Положение об Управлении по вопросам реадмиссии Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, документ подписал начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев.

Согласно Положению, Управление по вопросам реадмиссии Государственной миграционной службы является независимым структурным подразделением Государственной миграционной службы.

Управление координирует свою деятельность совместно со структурными подразделениями службы, входящими в систему структурами, соответствующими государственными органами, дипломатическими представительствами и консульствами зарубежных стран в Азербайджанской Республике, представительствами международных организаций, а также соответствующими органами зарубежных стран.

Направления деятельности управления включают выполнение относящихся к вопросам реадмиссии обязательств Азербайджана по международным договорам, а также налаживание связей в сфере реадмиссии с миграционными органами зарубежных стран и международными организациями.