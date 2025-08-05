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Туркменистан и Азербайджан обсудили двустороннее сотрудничество

Туркменистан и Азербайджан обсудили двустороннее сотрудничество Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 августа встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Внутренняя политика
5 августа 2025 г. 17:30
Туркменистан и Азербайджан обсудили двустороннее сотрудничество

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 августа встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи Али Асадов передал главе туркменского государства приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания президенту Ильхаму Алиеву.

На встрече была выражена удовлетворенность динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, а также обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Turkmenistan, Azerbaijan discuss bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti Azərbaycanın Baş nazirini qəbul edib

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