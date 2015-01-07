Турал Аббаслы: Я не одобряю создание Губадом Ибадоглу движения

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Не думаю, что созданное Губадом Ибадоглу и его сторонниками движение будет обладать возможностью влияния на внутренние процессы в партии "Мусават". Это косвенно означает, что в партии уступают новому руководству".

Об этом Report заявил бывший кандидат на пост председателя партии "Мусават" Турал Аббаслы.

По его словам, неправильно терять позиции, создавая на стороне какое-то движение: "Нельзя с равнодушием относиться к происходящим в партии событиям. Создание движения привело к неопределенности в партии. Это повлияло и на вопрос о фракции. Сторонники движения отмечают, что несмотря на создание структуры, они продолжат деятельность в партии.

Тогда, к чему это движение? Цели движения и партии совпадают. Сторонники движения в связанных с партией вопросах демонстрируют пассивность, не участвуют в мероприятиях. Поэтому я не одобряю вопрос создания движения".

Т.Аббаслы отметил, что является сторонником проведения борьбы внутри партии: "Я не намерен отступать и буду продолжать борьбу внутри партии. Постараемся, чтобы положение в партии было доведено хотя бы до уровня, который был при Исе Гамбаре. Независимо от того, будет ли создана фракция, или нет, мы не отступим от своей позиции".