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    Столичная мэрия дала согласие на проведение митингов партией "Мусават" и Национальным советом

    ИВ Баку рассмотрела обращения

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Баку ответила на обращение партии "Мусават" касательно митинга.

    В заявлении Report руководитель Центрального исполнительного аппарата партии Гюльага Асланлы сказал, что обращение было рассмотрено в ИВ Баку и достигнута договоренность о проведении 18 сентября с 15:00 по 17:00 митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Мехсул") в Ясамальском районе.

    ИВ города Баку также ответила на обращение, связанное с митингом Национального совета.

    В интервью Report зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезель Байрамлы сказала, что обращение было рассмотрено столичной мэрией и ИВ дала согласие на проведение митинга Национального совета 17 сентября с 15:00 по 17:00 на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший "Мехсул") в Ясамальском районе. 

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