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    Обнародовано имя председателя ДБА

    Все кандидаты отозвали свои кандидатуры в пользу Губада Ибадоглу

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Состоялись выборы на пост председателя движения "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА).

    Как сообщает Report, на сегодняшней конференции свои кандидатуры на пост председателя выдвинули Эллада Мамедли, Сехавет Алисой, Ахлиман Аббас, Адалят Юсубов и Губад Ибадоглу.

    Все кандидаты отозвали свои кандидатуры в пользу Губада Ибадоглу.

    Кандидатура Г.Ибадоглу была утверждена путем голосования.

    На конференции был также утвержден Устав движения. 

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