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    Созданы управления СГБ по районам Баку, назначены начальники

    На должность начальника СГБ по Низаминскому району назначен Юсиф Мирзоев

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сформированы управления Службы государственной безопасности (СГБ) по всем районам города Баку.

    Как сообщает Report, в 12 районах созданы управления СГБ, в соответствующем порядке произошли кадровые назначения. 

    Обнародованы имена некоторых новоназначенных сотрудников. Так, на должность начальника СГБ по Низаминскому району назначен Юсиф Мирзоев, а его заместителем - Шахин Гасанов.

    На должность начальника СГБ по Хатаинскому району назначен Вахид Тагиев.

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