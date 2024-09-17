О нас

Состоялось заседание рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

Состоялось заседание рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Состоялось очередное заседание в расширенном составе рабочей группы по разрешению споров и обеспечению верховенства права Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.
Внутренняя политика
17 сентября 2024 г. 17:22
Состоялось заседание рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

Состоялось очередное заседание в расширенном составе рабочей группы по разрешению споров и обеспечению верховенства права Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие секретари комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, сотрудники Министерства юстиции, Верховного суда, Бакинского апелляционного суда и Судебно-правового совета, представители Министерства экономики, Государственного таможенного комитета, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Совета по медиации и другие члены рабочей группы, в том числе представители частного сектора.

На мероприятии были представлены новые функциональные возможности Единого судебного портала. В целях обеспечения доступа широкой аудитории к информации в сфере судебной статистики на портале обновлен раздел "Судебная статистика", где представлена информация по различным коммерческим делам, поступившим в производство и разрешенных судами.

Наряду с этим, обсуждалась реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, охватывающей основные цели рабочей группы на 2024 год, и другие вопросы. Было отмечено, что в рамках реализации Дорожной карты были подготовлены и представлены в комиссию по бизнес-среде и международным рейтингам важные проекты, включающие ряд нововведений в области разрешения споров, исполнительной и судебной систем. Мероприятие продолжилось выступлениями участников заседания и обсуждением деятельности рабочей группы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyanın işçi qrupunun geniş tərkibdə iclası keçirilib

Другие новости из категории

В Шуше пройдет семинар на тему Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа
В Шуше пройдет семинар на тему "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа"
17 сентября 2024 г. 17:43
Глава ИВ Сальянского района освобожден от занимаемой должности
Глава ИВ Сальянского района освобожден от занимаемой должности
17 сентября 2024 г. 16:20
Назначен новый глава ИВ Гаджигабульского района
Назначен новый глава ИВ Гаджигабульского района
17 сентября 2024 г. 16:20
ЦСИ подготовил исследование о Зангезурском коридоре
ЦСИ подготовил исследование о Зангезурском коридоре
17 сентября 2024 г. 15:06
В Баку реставрируются двери исторических особняков
ФотоВ Баку реставрируются двери исторических особняков
17 сентября 2024 г. 15:02
ЦИК представил в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов
ЦИК представил в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов
16 сентября 2024 г. 19:31
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин
16 сентября 2024 г. 17:35
Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок
Мехрибан Алиева: Желаю всем школьникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, целеустремленности и отличных оценок
16 сентября 2024 г. 16:01
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Жительница города Шуша: Мои внуки будут учиться в школе, где я преподавала 32 года назад
ФотоЖительница города Шуша: Мои внуки будут учиться в школе, где я преподавала 32 года назад
16 сентября 2024 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi