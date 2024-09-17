Состоялось заседание рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

Состоялось очередное заседание в расширенном составе рабочей группы по разрешению споров и обеспечению верховенства права Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Состоялось очередное заседание в расширенном составе рабочей группы по разрешению споров и обеспечению верховенства права Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие секретари комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, сотрудники Министерства юстиции, Верховного суда, Бакинского апелляционного суда и Судебно-правового совета, представители Министерства экономики, Государственного таможенного комитета, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Совета по медиации и другие члены рабочей группы, в том числе представители частного сектора.

На мероприятии были представлены новые функциональные возможности Единого судебного портала. В целях обеспечения доступа широкой аудитории к информации в сфере судебной статистики на портале обновлен раздел "Судебная статистика", где представлена информация по различным коммерческим делам, поступившим в производство и разрешенных судами.

Наряду с этим, обсуждалась реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, охватывающей основные цели рабочей группы на 2024 год, и другие вопросы. Было отмечено, что в рамках реализации Дорожной карты были подготовлены и представлены в комиссию по бизнес-среде и международным рейтингам важные проекты, включающие ряд нововведений в области разрешения споров, исполнительной и судебной систем. Мероприятие продолжилось выступлениями участников заседания и обсуждением деятельности рабочей группы.