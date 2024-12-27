Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин крушения самолета AZAL

Состоялось очередное заседание госкомиссии по расследованию причин крушения самолета AZAL

Госкомиссия по расследованию причин крушения пассажирского самолета AZAL, созданная распоряжением президента Ильхама Алиева, провела очередное заседание.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, председатель комиссии, премьер-министр Али Асадов отметил, что заседание созвано с целью обсудить результаты проделанной работы по устранению последствий катастрофы и определить дальнейшие задачи.

Члены комиссии рассказали о продолжающихся мерах по оказанию необходимой помощи пострадавшим и раненым, выступили с докладами в рамках своих полномочий. Была представлена подробная информация об эвакуации в Азербайджан пострадавших в авиакатастрофе граждан и доставке тел погибших, их захоронении, а также о ходе лечения граждан, находящихся в тяжелом состоянии в Актау.

Было отмечено, что в Азербайджан уже доставлены тела четырех из 26 погибших граждан страны. Члены комиссии обсудили вопрос скорейшей доставки тел остальных 22 погибших после завершения судебно-медицинской экспертизы и других необходимых мероприятий в Казахстане.

Членам комиссии было поручено оперативно решить вопросы материальной помощи и морально-психологической поддержки пострадавшим и семьям погибших.

В настоящее время расследование продолжается в рамках специальной комиссии, сформированной Казахстаном. Было подчеркнуто, что Азербайджан настаивает на прозрачном, объективном и всестороннем изучении обстоятельств крушения лайнера. Информация о результатах расследования инцидента должна быть обнародована общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.