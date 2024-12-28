Сосед погибшего в авиакатастрофе пилота: Стать летчиком было детской мечтой Александра Кальянинова - ВИДЕО

12:19

Фариз Ибрагимов, сосед погибшего в авиакатастрофе пилота Александра Кальянинова, рассказал, что тот с детства мечтал освоить профессию пилота.

Он рассказал Report, что отец Александра Кальянинова также был летчиком:

"Он вырос на моих глазах. Александр с детства говорил, что поступит в Национальную академию авиации и станет пилотом. Его покойный отец также был военным летчиком и управлял вертолетом. Сам Александр был холост и жил один".

Ибрагимов назвал А.Кальянинова и других членов экипажа героями.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.