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Сопредседатель ВАК: Инцидент в Екатеринбурге показывает, что Россия является террористическим государством

Сопредседатель ВАК: Инцидент в Екатеринбурге показывает, что Россия является террористическим государством Инцидент, произошедший в Екатеринбурге, показывает, что Россия является террористическим государством.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 13:07
Сопредседатель ВАК: Инцидент в Екатеринбурге показывает, что Россия является террористическим государством

Инцидент, произошедший в Екатеринбурге, показывает, что Россия является террористическим государством.

Об этом Report заявил один из сопредседателей Всемирного конгресса азербайджанцев (ВАК) Фирудин Парвизния.

"Мы осуждаем этот вандализм, связанный с убийством азербайджанцев в России. Жестокость, совершаемая против азербайджанцев в России, является не первым случаем", – подчеркнул он.

Он отметил, что особенно жестокое вторжение государственного органа в дома людей ночью и убийство двух членов семьи на глазах близких является беспрецедентным случаем:

"Это показывает, что Россия является террористическим государством. Это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Ни в коем случае государство не может так относиться к гражданам. Такой террор против азербайджанцев неприемлем. Этот случай показал коварную политику России, ее отношение к людям, к цивилизованному миру. Своими действиями РФ показала, что не признает права и свободы человека. В любом случае, лица, совершившие этот террористический акт, и те, кто его заказал, не должны остаться безнаказанными".

Сопредседатель ВАК отметил, что российское правительство должно официально извиниться перед азербайджанским государством и народом:

"Задержание и пытки родственников убитых во время инцидента, стариков, детей являются продолжением гнусных действий. Этому невозможно дать название. Мы возмущены этими действиями. Никто не смеет так обращаться с азербайджанцами. Российская сторона должна официально извиниться и выплатить компенсацию всем членам этой семьи".

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Версия на азербайджанском языке DAK-ın həmsədri: Yekaterinburqdakı hadisə Rusiyanın terror dövləti olduğunu göstərir

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