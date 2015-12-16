В Азербайджане скончался известный адвокат

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Скончался известный азербайджанский адвокат, член Коллегии адвокатов Элтон Гулиев.

Как передает Report, об этом сообщил адвокат Адиль Исмаилов.

По словам А.Исмаилова, покойный длительное время страдал онкологическим заболеванием.

Отметим, что Э.Гулиев в 1977-1991 гг. работал на различных должностях в Управлении внутренних дел города Баку и министерстве внутренних дел Азербайджанской ССР. В 1991 году подал в отставку и начал работать по своей специальности. С 1996 года член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.