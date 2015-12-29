Сиявуш Новрузов: Все проблемы должен решить Центробанк

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан - страна, лучше всего использующая прибыль от нефти. Поэтому нет никакой растраты".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Новый Азербайджан" Сиявуш Новрузов во время своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждений в связи с девальвацией маната.

По его словам, Центральный банк для сохранения курса маната потратил 2 млрд. манатов: "Вместо этого лучше бы эти средства потратили на решение проблем граждан. Все проблемы должен решить Центробанк, потому что банк может воспользоваться своим потенциалом. Кроме этого, они могут решить эти проблемы за полученную ими прибыль".