​Сиявуш Новрузов: Оппозиция не может проводить митинги из-за отсутствия социальной базы

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Причина непроведения оппозицией митингов в Азербайджане связана с отсутствием социальной базы и электората. Самые активные процессы происходят в период выборов. На прошлых выборах мы стали свидетелями того, что ни одна партия не смогла собрать более 300 человек".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета Сиявуш Новрузов.

По его словам, для проведения митингов отводится территория в центре города, однако оппозиция не может проводить акцию: "Выделенная для проведения митингов территория является густонаселенным местом города. Несмотря на это, на митинге никто не участвует. То есть, нет социальной базы, поэтому они и приводят различные отговорки".

С.Новрузов отметил, что власти не оказывают на участников акции никакого давления: "В Азербайджане полностью обеспечивается свобода собраний. Подобные отговорки приводятся из-за отсутствия социальной базы оппозиции. Желающие провести митинг обращаются в Исполнительную власть Баку и столичная мэрия отводит соответствующее место. Главное управление полиции города Баку обеспечивает их безопасность".

Напомним, что 8 июня в заявлении Report заместитель председателя партии "Мусават", член Координационного центра Национального совета Тофик Ягублу сказал, что на данный момент на повестке Национального совета и Партии "Мусават" не стоит вопрос о проведении акций.