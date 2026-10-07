Школе в Агдамском районе присвоено имя "Айкёл Манас"
Внутренняя политика
- 07 октября, 2026
- 11:01
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Средней общеобразовательной школе села Хыдырлы Агдамского района присвоено имя "Айкёл Манас".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Министерству науки и образования и Исполнительной власти города Агдам поручено решить вопросы, вытекающие из постановления.
Название школы образовано от наименований знаменитого эпоса кыргызского народа "Манас" и озера Айкёл в Кыргызстане.
Фундамент учебного заведения был заложен президентами Азербайджана и Кыргызстана в апреле 2024 года.
Ağdamdakı Xıdırlı kənd məktəbinə Ayköl Manasın adı verilib
School in Aghdam district named Aikol Manas
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