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    Школе в Агдамском районе присвоено имя "Айкёл Манас"

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 11:01
    Школе в Агдамском районе присвоено имя Айкёл Манас

    Средней общеобразовательной школе села Хыдырлы Агдамского района присвоено имя "Айкёл Манас".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Министерству науки и образования и Исполнительной власти города Агдам поручено решить вопросы, вытекающие из постановления.

    Название школы образовано от наименований знаменитого эпоса кыргызского народа "Манас" и озера Айкёл в Кыргызстане.

    Фундамент учебного заведения был заложен президентами Азербайджана и Кыргызстана в апреле 2024 года.

    Али Асадов Азербайджано-кыргызские отношения
    Ağdamdakı Xıdırlı kənd məktəbinə Ayköl Manasın adı verilib
    School in Aghdam district named Aikol Manas
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