​Шариф Асадуллаев: Азербайджан твердо намерен бороться с торговлей людьми на высоком уровне

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку при организации Европейского союза и министерства внутренних дел Азербайджана прошел круглый стол, посвященный теме выполнения требований Конвенции "О борьбе с торговлей людьми".

Как сообщает Report, на мероприятии принимали участие 36 представителей 21 государственной структуры, уполномоченной противодействовать торговле людьми, и 4 представителя гражданского общества.

Начальник Управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Шариф Асадуллаев сообщил, что Азербайджан твердо намерен бороться с торговлей людьми на высоком уровне.

По его словам, Азербайджан свыше 10 лет проводит комплексные мероприятия по борьбе с торговлей людьми.

Он отметил, что Комитет сторон Конвенции "О борьбе с торговлей людьми" высоко оценил деятельность Азербайджана в этой сфере, в том числе учреждение национального координатора, рабочей группы и специализированного управления полиции, принятие законодательства, национального плана деятельности, национального механизма перенаправления жертв торговли людьми, индикаторов их определения, проведение просветительских мероприятий по предотвращению торговли людьми.

Выступивший на мероприятии глава миссии Евросоюза по противодействию торговле людьми Ита Мирианашвили отметил, что главной целью встречи является поддержка Евросоюзом правительства Азербайджана.