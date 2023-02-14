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Шахин Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана

Шахин Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Солтан оглы Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
14 февраля 2023 г. 18:22
Шахин Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана

Шахин Солтан оглы Багиров назначен председателем Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Ш. Багиров освобожден от должности первого заместителя председателя Госкомтаможни.

Ш.Багиров, 1965 года рождения, окончил экономический факультет Воронежского государственного университета.

Начал свою деятельность в таможенных органах с 1992 года, прошел путь от инспектора Главного таможенного управления Баку до начальника управления организации таможенного контроля.

С 2014 года по 22 июля 2022 года занимал должность заместителя председателя ГТК, с того же дня по настоящее время являлся первым заместителем председателя комитета.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin edilib

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