Сегодняшнее пленарное заседание Милли Меджлиса отложено

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодняшнее пленарное заседание Милли Меджлиса (ММ) отложено. Как сообщили Report в пресс-службе ММ, запланированное на 8 мая заседание перенесено в связи с участием части депутатов в мероприятиях по случаю дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в разных странах.

Отметим, что в повестку дня запланированного на 8 мая заседания было включено 5 вопросов, в том числе, внесение поправок в законы "О рекламе", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О рынке ценных бумаг" и Гражданский кодекс, а также обсуждение во втором чтении законопроекта "Об обращении граждан".