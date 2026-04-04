    Сегодня - Международный день просвещения по минной опасности и помощи в разминировании

    Сегодня - Международный день просвещения по минной опасности и помощи в разминировании

    Сегодня - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

    Как сообщает Report, 8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию об учреждении этого дня.

    Она призвала государства при поддержке со стороны Организации Объединенных Наций и соответствующих организаций продолжать содействовать созданию и развитию национального потенциала для осуществления связанной с разминированием деятельности в странах, в которых мины и взрывоопасные пережитки войны создают серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения или препятствуют социально-экономическому развитию на национальном и местном уровнях.

    Азербайджан также является одной из стран, страдающих от минной проблемы. За 30 лет оккупации Арменией было заминировано около 12% территории Азербайджана более чем 1,5 млн мин. С 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3400 человек. Из них 362 - дети и молодежь, 38 - женщин.

    После Отечественной войны 2020 года в Азербайджане от мин пострадал 421 человек, из них 72 погибли, 349 получили тяжелые ранения. Минное загрязнение препятствует восстановительным и реконструкционным работам в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, а также безопасному и комфортному возвращению бывших вынужденных переселенцев.

    Минная проблема Операции по разминированию Генеральная Ассамблея ООН Международный день просвещения по вопросам минной опасности Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Противоминная деятельность
    Bu gün Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Minatəmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Günüdür
    Today marks International Mine Awareness Day

