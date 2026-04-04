Сегодня - Международный день просвещения по минной опасности и помощи в разминировании

Сегодня - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает Report, 8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию об учреждении этого дня.

Она призвала государства при поддержке со стороны Организации Объединенных Наций и соответствующих организаций продолжать содействовать созданию и развитию национального потенциала для осуществления связанной с разминированием деятельности в странах, в которых мины и взрывоопасные пережитки войны создают серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения или препятствуют социально-экономическому развитию на национальном и местном уровнях.

Азербайджан также является одной из стран, страдающих от минной проблемы. За 30 лет оккупации Арменией было заминировано около 12% территории Азербайджана более чем 1,5 млн мин. С 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3400 человек. Из них 362 - дети и молодежь, 38 - женщин.

После Отечественной войны 2020 года в Азербайджане от мин пострадал 421 человек, из них 72 погибли, 349 получили тяжелые ранения. Минное загрязнение препятствует восстановительным и реконструкционным работам в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, а также безопасному и комфортному возвращению бывших вынужденных переселенцев.