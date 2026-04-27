    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 17:21
    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Судана в Азербайджане Анасом Эльтайебом Эльгайлани Мустафой.

    Как сообщает Report, стороны отметили, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Подчеркнуто наличие возможностей для дальнейшего развития сотрудничества.

    Стороны также напомнили о визитах председателя Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаха Аль-Бурхана в Азербайджан в 2019 и 2024 годах, а также о его встрече с руководством страны в рамках Анталийского дипломатического форума в прошлом году.

    Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан и Судан сотрудничают и поддерживают друг друга в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных организациях. Она отметила интерес к развитию межпарламентских связей.

    Посол подчеркнул, что внимательно следит за работой Милли Меджлиса и высоко оценивает роль Азербайджана в развитии межпарламентского диалога.

    Также были обсуждены гуманитарные связи, включая предоставление образовательных стипендий суданским студентам, и другие вопросы двусторонней повестки.

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество
    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество
    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова Анас Эльтайеб Эльгайлани Мустафа Судан межпарламентское сотрудничество
    Sahibə Qafarova sudanlı səfirlə parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə edib

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

