Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Судана в Азербайджане Анасом Эльтайебом Эльгайлани Мустафой.

Как сообщает Report, стороны отметили, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Подчеркнуто наличие возможностей для дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны также напомнили о визитах председателя Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаха Аль-Бурхана в Азербайджан в 2019 и 2024 годах, а также о его встрече с руководством страны в рамках Анталийского дипломатического форума в прошлом году.

Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан и Судан сотрудничают и поддерживают друг друга в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных организациях. Она отметила интерес к развитию межпарламентских связей.

Посол подчеркнул, что внимательно следит за работой Милли Меджлиса и высоко оценивает роль Азербайджана в развитии межпарламентского диалога.

Также были обсуждены гуманитарные связи, включая предоставление образовательных стипендий суданским студентам, и другие вопросы двусторонней повестки.