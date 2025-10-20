Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением "Месяца прав детей"

    • 20 октября, 2025
    • 10:32
    Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением Месяца прав детей

    Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением с 20 октября по 20 ноября "Месяца прав детей".

    Как сообщает Report, в обращении отмечается, что обеспечение защиты прав детей является одним из ключевых аспектов в защите прав человека, а также формировании инклюзивного общества, основанного на равных возможностях.

    "Каждый ребенок должен расти в безопасной, здоровой среде, где он сможет реализовать свой потенциал. Конвенция "О правах ребенка", принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, является основополагающим международным документом, который устанавливает стандарты в области защиты прав детей и определяет обязательства государств-участников. Азербайджан присоединился к этой Конвенции и активно ее поддерживает.

    В нашей стране регулярно проводятся реформы в области обеспечения, защиты и продвижения прав детей, формирования сильной нормативно-правовой базы и институциональной структуры с целью обеспечения достойного уровня жизни детей.

    Учитывая вышесказанное, я приглашаю все государственные и местные органы самоуправления, институты гражданского общества и другие соответствующие организации, работающие в области прав детей, активно присоединиться к "Месяцу прав детей" и проводить целенаправленные мероприятия по защите конституционных прав детей.

    Верю, что каждая инициатива в рамках месяца будет способствовать обеспечению более эффективной защиты прав детей", - говорится в обращении.

    Лента новостей