Сабина Алиева: Спустя 30 лет парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана

08:14

Спустя 30 лет парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

По ее словам, аппарат омбудсмена совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) организовал просветительские мероприятия на всей территории Азербайджана согласно заранее утвержденному календарному плану: "Также осуществлялось наблюдение и мониторинг процесса подготовки к выборам, в том числе на освобожденных территориях. На избирательных участках установлены веб-камеры и пандусы, а для слабовидящих граждан предусмотрены бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля".

Алиева отметила, что сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров также будут наблюдать за выборами: "Наблюдение и мониторинг будут осуществляться на всей территории Азербайджана, в воинских частях, в пенитенциарных учреждениях, их результаты будут объявлены общественности".