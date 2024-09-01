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Сабина Алиева: Спустя 30 лет парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана

Сабина Алиева: Спустя 30 лет парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана 08:14
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 08:35
Сабина Алиева: Спустя 30 лет парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана

Спустя 30 лет парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.

По ее словам, аппарат омбудсмена совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) организовал просветительские мероприятия на всей территории Азербайджана согласно заранее утвержденному календарному плану: "Также осуществлялось наблюдение и мониторинг процесса подготовки к выборам, в том числе на освобожденных территориях. На избирательных участках установлены веб-камеры и пандусы, а для слабовидящих граждан предусмотрены бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля".

Алиева отметила, что сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров также будут наблюдать за выборами: "Наблюдение и мониторинг будут осуществляться на всей территории Азербайджана, в воинских частях, в пенитенциарных учреждениях, их результаты будут объявлены общественности".

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Версия на английском языке Ombudsperson: After 30 years, parliamentary elections held throughout Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: 30 ildən sonra Azərbaycanın bütün ərazisində parlament seçkiləri keçirilir

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