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Сабина Алиева: Наши сотрудники будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы

Сабина Алиева: Наши сотрудники будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы Сотрудники Аппарата омбудсмена будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы, воинских частях и прочих местах, которые человек не может покинуть добровольно.
Внутренняя политика
12 августа 2024 г. 15:56
Сабина Алиева: Наши сотрудники будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы

Сотрудники Аппарата омбудсмена будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы, воинских частях и прочих местах, которые человек не может покинуть добровольно.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказала журналистам в Нахчыване Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева после круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Она отметила, что мероприятие в Нахчыване замыкает цикл мероприятий, которые проводились совместно с Центральной избирательной комиссией в целях повышения правовой культуры граждан.

"Сотрудники Аппарата омбудсмена будут наблюдать за выборами в Милли Меджлис, а также за выборами в Верховный Меджлис Нахчывана", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: Əməkdaşlarımız Penitensiar Xidmətin müəssisələrində də səsvermənin gedişini izləyəcəklər

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