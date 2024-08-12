Сабина Алиева: Наши сотрудники будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы

Сотрудники Аппарата омбудсмена будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы, воинских частях и прочих местах, которые человек не может покинуть добровольно.

Сотрудники Аппарата омбудсмена будут следить за ходом голосования в учреждениях пенитенциарной службы, воинских частях и прочих местах, которые человек не может покинуть добровольно.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказала журналистам в Нахчыване Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева после круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Она отметила, что мероприятие в Нахчыване замыкает цикл мероприятий, которые проводились совместно с Центральной избирательной комиссией в целях повышения правовой культуры граждан.

"Сотрудники Аппарата омбудсмена будут наблюдать за выборами в Милли Меджлис, а также за выборами в Верховный Меджлис Нахчывана", - подчеркнула она.