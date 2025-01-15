Омбудсмен Азербайджана призвала осудить депортацию 300 тыс. азербайджанцев из Армении

Сабина Алиева: Изгнание почти 300 тыс. западных азербайджанцев - беспрецедентное и несправедливое решение

Изгнание почти 300 тыс. западных азербайджанцев с территории нынешней Армении – беспрецедентное и несправедливое решение, которое международное сообщество должно осудить.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, адресованном международным и национальным правозащитным организациям, омбудсменам зарубежных стран.

Омбудсмен также подчеркнула, сто мир должен держать в центре внимания вопрос обеспечения их права на достойное и безопасное возвращение. Кроме того, продолжение этой ситуации должно восприниматься как угроза международному миру и безопасности.

"Международные документы возлагают на Армению конкретные обязательства по восстановлению и защите прав изгнанных с ее территории азербайджанцев, включая создание условий для их безопасного и достойного возвращения в свои дома мирным путем без какой-либо дискриминации", - отметила Сабина Алиева.

Алиева подчеркнула, что право азербайджанцев, некогда изгнанных со своих исторических земель, должно быть признано и обеспечено как исконный, неприкосновенный, абсолютный и решающий фактор. "Национальная правовая база Армении должна быть усовершенствована с целью обеспечения ее доступности для азербайджанцев, должны быть обеспечены их равные права, созданы возможности для получения образования на родном языке, использования азербайджанского языка в органах законодательной, исполнительной и судебной власти", - говорится в письме.