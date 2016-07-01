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    Руководство МВД посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    В мероприятии под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова участвовали члены коллегии МВД

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В связи со 2 июля - профессиональным праздником полиции руководство министерства внутренних дел посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова посетили члены коллегии МВД, начальники главных управлений и служб, должностные лица.

    Руководство МВД сначала посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, где были возложены цветы. Также была почтена память выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой.

    Далее в Аллее шехидов сотрудники органов внутренних дел посетили могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

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