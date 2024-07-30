Рухия Кязымова: Наше возвращение в Шушу стало возможным благодаря политике нашего президента

Наше возвращение в Шушу стало возможным благодаря политике нашего президента.

Наше возвращение в Шушу стало возможным благодаря политике нашего президента.

Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Рухия Кязымова в преддверии возвращения в родной город.

Она отметила, что переживает самые радостные моменты своей жизни: "Мы возвращаемся в Шушу вместе с моим мужем. Прежде всего, хочу выразить благодарность нашему Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за этот день и пожелать ему здоровья".

"Поздравляю всех жителей Шуши. Надеюсь наш город полностью возродится, будет развиваться и становиться еще более красивым. Наше возвращение в Шушу стало возможным благодаря политике нашего президента. Мы преклоняемся перед душами шехидов, желаем исцеления нашим раненым ветеранам. По профессии я учитель, и в будущем буду продолжать свою деятельность в Шуше", - сказала Р. Казимова.

Отметим, что сегодня в город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в город Шуша возвращается, 21 семья, или 79 человек.