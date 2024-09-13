Результаты на трех участках Тертер-Агдере-Геранбойского избирательного округа №97 аннулированы

В ходе состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов были зафиксированы нарушения на некоторых избирательных участках Тертер-Агдере-Геранбойского избирательного округа №97.

В ходе состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов были зафиксированы нарушения на некоторых избирательных участках Тертер-Агдере-Геранбойского избирательного округа №97.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно представлению члена ЦИК и экспертной группы Бахшеиша Аскерова, кандидат в депутаты Меджидзаде Шахрияр Сардар оглу обратился в ЦИК с жалобой на нарушения в день голосования на 17 избирательных участках.

"В результате расследования факты нарушений на других избирательных участках, за исключением участков №3, 4 и 18 данного округа, не подтвердились. Поскольку количество избирательных участков, результаты которых были аннулированы, было меньше предусмотренного законодательством, оснований для аннулирования общих результатов по округу не возникло", - сказал он.