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Ректор ПМГМУ: Мехрибан Алиева заслужила любовь и уважение во всем мире

Ректор: Мехрибан Алиева заслужила любовь и уважение во всем мире

"Выдающийся государственный и общественный деятель, Вы неустанно заботитесь о благополучии людей и заслужили любовь и уважение во всем мире". 

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в поздравительном послании ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петра Глыбочко первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. 

"Ваши мудрость и энергия способствуют процветанию образования и здравоохранения, науки и искусства, культуры и спорта. Благодаря Вам развиваются международные инновационные проекты в медицинском образовании и среди них– Бакинский филиал Сеченовского университета.

В день Вашего рождения от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых грандиозных свершений во имя мира, добра и благополучия!", - говорится в послании П. Глыбочко. 

Напомним, первый вице-президент Мехрибан Алиева с отличием окончила 1-ый Московский государственный медицинский институт имени М.Сеченова  в 1988 году. 

Игбал Рустамов

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