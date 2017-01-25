Разрабатывается законопроект "О защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию"

Председатель комитета Милли Меджлиса: "Уже завершилась работа над проектом"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Законопроект "О защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию" планируется обсудить на весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявила председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы.

Она отметила, что разработка подобного законопроекта является социальным заказом: "Уже завершилась работа над проектом. В настоящее время мы ожидаем решения правительства".

А.Нахчыванлы заявила, что рост случаев суицида среди подростков в последнее время вызывает беспокойство: "Выросли случаи насилия в отношении детей".

Председатель комитета подчеркнула, что сегодня отмечается рост числа неофициальных браков: "Большинство женщин в приютах сталкиваются с подобной проблемой, поэтому необходимо укрепить законодательную базу".

А.Нахчыванлы также проинформировала о работах комитета за осеннюю сессию 2016 года. Она отметила, что за отчетный период было проведено 5 заседаний.