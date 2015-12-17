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    В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

    На встрече было отмечено, что достигшие уровня стратегического партнерства отношения между государствами отражают волю наших народов

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле прошла встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром обороны Грузии Тинатин Хидашели и министром национальной безопасности Турции Исметом Йылмазом. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Как заявили в министерстве, на встрече были обсуждены перспективы развития оборонного сотрудничества в трехстороннем формате, вопросы региональной безопасности и меры по обеспечению стабильности и экономического развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Было отмечено, что отношения трех стран достигли уровня стратегического партнерства и отражают волю трех народов, играя важную роль в обеспечении мира и стабильности, устойчивого развития, благосостояния трех народов.

    После переговоров состоялся брифинг для представителей СМИ, на котором министры обороны проинформировали об итогах трехсторонней встречи.  

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