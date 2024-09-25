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Приморский национальный парк удостоен премии World Urban Parks в Нидерландах

Приморский национальный парк удостоен премии World Urban Parks в Нидерландах Приморский национальный парк в качестве уникального природного комплекса удостоен премии International Large Urban Parks Award на международной конференции Future Green City Congress в Утрехте, Нидерланды
Внутренняя политика
25 сентября 2024 г. 18:02
Приморский национальный парк удостоен премии World Urban Parks в Нидерландах

Приморский национальный парк в качестве уникального природного комплекса удостоен премии International Large Urban Parks Award на международной конференции Future Green City Congress в Утрехте, Нидерланды

Как сообщает Report, награда была вручена делегации Управления Приморского бульвара.

Премия, учрежденная Всемирной организацией городских парков (World Urban Parks Organization), присуждается на основании таких критериев как качество управления, социальная, экономическая и экологическая значимость городских парков.

Ранее награды получали Национальный городской парк Руж в Канаде, Ботанический сад Окленда в Новой Зеландии и Сафари-парк Дубая.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Seaside National Park wins International Large Urban Parks Award
Версия на азербайджанском языке ФотоDənizkənarı Milli Park Niderlandda Ümumdünya Şəhər Parkları mükafatına layiq görülüb

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