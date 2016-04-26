Президент: В Азербайджане обеспечиваются основные свободы, в том числе религии, прессы и свободы слова

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является членом ряда международных организаций. За эти годы мы смогли проявить себя как надежный партнер. В стране обеспечиваются основные свободы, в том числе религии, прессы и свободы слова". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

Президент отметил, что Азербайджан также стал местом проведения ряда международных мероприятий. Так, в прошлом году Азербайджан принял Европейские игры, в следующем году в стране пройдут Исламские игры солидарности.