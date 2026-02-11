Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:29
    Президент: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии

    Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, даже экспортирует их на мировые рынки.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    "Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны – об этом неоднократно говорилось, – в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев совещание Новая цифровая архитектура Азербайджана
    President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan fully provides itself with key energy sources
