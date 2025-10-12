Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Президент: Построение правового государства в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 19:30
    Президент: Построение правового государства в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

    Построение правового государства в Азербайджанской Республике является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей, проходящего в Баку.

    Он сообщил, что в Азербайджане принимаются широкомасштабные меры по дальнейшему укреплению роли правосудия как основного гаранта защиты прав человека.

    "В результате проводимых в нашей стране последовательных реформ повысилась эффективность судебной деятельности, расширились возможности обращения граждан к правосудию, укрепилась независимость судей. В то же время применение информационных технологий и цифровых решений обеспечило прозрачность и гибкость в судебном управлении, были предприняты серьезные шаги по улучшению доступности судов для граждан. Все это послужило усилению доверия общества к правосудию, укреплению позиций судов как одного из основных столпов правового государства", - отметил глава нашего государства.

    Ильхам Алиев Международная ассоциация судей
    Prezident: Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu dövlət siyasətimizin strateji prioritetlərindən biridir

