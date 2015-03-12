Президент Пакистана: Двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном будут усиливаться

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном будут усиливаться день ото дня. Наши совместные усилия, связанные с развитием двустороннего сотрудничества, наш вклад в мир и развитие на международном и региональном уровнях в следующие годы станут еще более динамичными".

Как передает Report, об этом 11 марта после церемонии подписания азербайджано-пакистанских документов заявил президент Пакистана Мамнун Хусейн.

Выступление президента пакистана:

Уважаемые министры, представители прессы, дамы и господа!

Очень рад находиться сегодня здесь по приглашению моего брата, Президента Ильхама Алиева. Мы обсудили существующие совершенные двусторонние связи и выразили удовлетворение их уровнем. Мы пришли к договоренности о мерах по продолжению в будущем наших искренних связей. Мы также провели очень полезный и плодотворный обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном опираются на общую историю. Как отметил господин Президент, эти отношения опираются на общую историю, религию, культуру и традиции. Наши народы питают друг к другу глубокое уважение и доверие. В то же время у нас есть единый взгляд на ряд региональных и международных вопросов. Мы вносим свой вклад в то, чтобы наши регионы жили в атмосфере большей безопасности и спокойствия. Мы рассмотрели все сферы наших двусторонних отношений. Мы вновь выразили свою приверженность тому, чтобы наши совершенные политические связи превратились в ощутимое сотрудничество в области экономики, инвестиций, торговли, коммерции, образования, оборонной промышленности, науки, технологий и культуры. Мы пришли к договоренности о придании импульса двустороннему взаимному сотрудничеству в области торговли и инвестиций.

Господин Президент, вклад Вашего отца и великого лидера азербайджанского народа, покойного Президента Гейдара Алиева в развитие Азербайджана и его взгляды с точки зрения стимулирования связей между нашими странами глубоко восхитили пакистанский народ. Политика правительства Азербайджана под руководством моего брата, Президента Ильхама Алиева является наглядным свидетельством претворения в жизнь взглядов его гениального отца. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан занял достойное место на международной арене. Невиданный прогресс, достигнутый Азербайджаном за последние 10 лет, может служить примером для многих развивающихся стран мира. Мы в Пакистане воспринимаем развитие и прогресс Азербайджана как свое развитие и прогресс.

Дамы и господа, подписанные сегодня Совместная декларация и другие документы усилят наше двустороннее сотрудничество в различных областях. Я получил информацию о нынешней ситуации в Нагорном Карабахе и усилиях Азербайджана по урегулированию конфликта. Мы поддерживаем скорейшее мирное решение этого вопроса в рамках международного права. Мы также провели обмен мнениями об отношениях между Пакистаном и Индией. Я подчеркнул наши усилия в налаживании добрососедских отношений с Индией и нашу приверженность мирному урегулированию всех споров, в том числе вопроса Джамму и Кашимира, который представляет важное значение. Мы придаем большое значение поддержке Азербайджана в этом вопросе.

Я также поделился с моим братом Ильхамом Алиевым своими мыслями о начатом нами новом историческом этапе пакистано-афганских связей и интенсификации многостороннего диалога в вопросах политики, безопасности, борьбы с терроризмом, торговли и экономики. Мы очень тесно сотрудничаем с Азербайджаном в рамках международных форумов, связанных с реформами в Совете Безопасности ООН. Мы считаем, что эта реформа должна быть детальной и опираться на консенсус. Членство в ООН не должно ограничиваться тесными национальными интересами.

Дамы и господа, двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном будут усиливаться день ото дня. Наши совместные усилия, связанные с развитием двустороннего сотрудничества, наш вклад в мир и развитие на международном и региональном уровнях в следующие годы станут еще более динамичными.

Я молюсь о развитии братского Азербайджана. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба! Да здравствует пакистано-азербайджанское братство! Спасибо.