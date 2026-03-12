Президент: Международный центр Низами Гянджеви - один из ведущих международных институтов

Международный центр Низами Гянджеви сегодня является одним из ведущих международных институтов, и здесь обсуждается множество вопросов. Организация пользуется высокой международной репутацией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что организация играет важную роль в формировании системных подходов и позиций по вопросам, связанным с меняющейся международной ситуацией.