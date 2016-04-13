​Президент: Корпоративное управление на государственных предприятиях должно быть таким же, как и в частных компаниях

Положительные изменения наблюдаются и в SOCAR, и в компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Корпоративное управление на государственных предприятиях должно быть таким же, как и в частных компаниях. В связи с этим я уже дал поручения руководителям этих предприятий, и на некоторых уже начался процесс трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами делегации Американской торговой палаты в Азербайджане.

Он отметил, что положительные изменения наблюдаются и в SOCAR, и в компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство": “Я надеюсь, что другие компании также будут работать в этом направлении. Единственным отличием между ними и частными компаниями будет то, что их акции будут принадлежать государству".

Это понятно, потому что эти предприятия имеют стратегическое значение. Может быть, настанет время, они вынесут свои акции на продажу, я предполагаю это. Однако, учитывая прошлое и я бы сказал, мышление, они пока должны оставаться у государства. Если в каком-то селе отсутствует газ, люди обращаются в государственные предприятия. То есть, придет время, когда часть этих компаний выставят на продажу, однако в настоящее время важно корпоративное управление. В то же время, я считаю, что вы должны придать определенное направление для продуктивности системы. Тогда они будут функционировать более продуктивно, прозрачно и открыто”.