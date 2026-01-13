Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 12:26
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
