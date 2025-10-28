Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 11:22
    Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде

    28 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Taşobası в Сабирабадском промышленном квартале.

    Как сообщает Report, на хлопкоперерабатывающем заводе ООО Taşobası, зарегистрированном как резидент Сабирабадского промышленного квартала в 2023 году, с использованием турецких, германских и итальянских технологий производятся хлопковолокно и технические семена хлопчатника.

    Проектная стоимость завода составляет 3,3 миллиона манатов, а его производственная мощность - 8 тысяч тонн хлопковолокна, 10 тысяч тонн технических семян в год. Выпускаемая продукция направляется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и на экспорт. На сегодняшний день реализовано произведенной продукции на сумму 2,6 миллиона манатов, из которых на долю экспорта приходится 2,2 миллиона манатов. В качестве сырья на заводе используется хлопок, выращенный в Нефтчалинском, Сальянском, Сабирабадском и Саатлинском районах. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить сезонной работой на хлопковых полях 300 человек. Всего на заводе создано 80 рабочих мест.

    Ильхам Алиев Сабирабадский промышленный квартал ООО Taşobası
    Фото
    İlham Əliyev Sabirabadda pambıq emalı zavodunun fəaliyyəti ilə tanış olub
    Фото
    President Ilham Aliyev visits cotton processing plant in Sabirabad

    Последние новости

    12:27

    В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

    Религия
    12:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли

    Внутренняя политика
    12:22
    Фото

    На станции метро "Улдуз" создан мемориал жертвам трагедии 1995 года

    Внутренняя политика
    12:14

    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    В регионе
    12:13

    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Другие страны
    12:11

    Улугбек Хасанов: Узбекистан разрабатывает национальную стратегию страхования от природных катастроф

    Финансы
    12:09

    Роман Андарак: Азербайджан оказал гумпомощь энергосистеме Украины на 15 млн долларов

    В регионе
    12:03
    Фото

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:58
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

    Внутренняя политика
    Лента новостей