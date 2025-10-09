Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 09:44
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проводимой в Баку при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

    Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственной комиссии Али Нагиев.

    Ильхам Алиев обращение Али Нагиев
    İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of international conference

