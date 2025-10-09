Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проводимой в Баку при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственной комиссии Али Нагиев.