Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку
- 09 октября, 2025
- 09:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проводимой в Баку при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственной комиссии Али Нагиев.
