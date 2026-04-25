Ильхам Алиев: Наше сотрудничество с Украиной имеет очень прочную политическую основу

Помню свой визит в Киев в январе 2022 года. Обмен мнениями с Вами (Владимиром Зеленским – ред.) и последующие контакты постоянно выводили украинско-азербайджанские отношения на высокий уровень. Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран", - отметил глава государства.