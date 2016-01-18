Президент Азербайджана: Не исключается, что в течение года вопрос повышения пенсий и зарплат может быть пересмотрен

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Мы не наблюдали подобных шагов в большинстве стран, страдающих от падения цен на нефть. Я не располагаю информацией о том, чтобы при нынешнем кризисе в какой-либо стране поднимали зарплаты и пенсии. Это является очень серьезным социальным шагом, проявлением нашей сильной социальной политики и для реализации данной инициативы из госбюджета будет потрачено сотни миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 18 января при президенте Азербайджанской Республики совещании, посвященном решению экономических и социальных вопросов, заявил глава государства Ильхам Алиев.

"Думаю, что нет необходимости объяснять, что это значит в нынешних условиях. Не исключается, что в течение года данный вопрос может быть пересмотрен. Естественно, это зависит от наших возможностей", - добавил президент.

Напомним, что согласно распоряжений, изданных главой государства на прошлой неделе, пенсии и зарплаты были повышены на 10 процентов.