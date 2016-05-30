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    Президент Азербайджана принял участие с открытии нового административного здания Государственной нефтяной компании

    Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ 30 мая состоялось открытие нового административного здания Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

    Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия здания.

    Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании.

    Было сообщено, что здание высотой 200 м состоит из 40 этажей. Фундамент здания был заложен 12 октября 2010 года с участием президента Азербайджана. Здесь созданы все условия для деятельности работников, здание оснащено самым современным оборудованием.

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