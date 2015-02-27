​Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании нового промышленного парка

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Мингячевирского промышленного парка". Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора в стране, поддержки предпринимательства, организации основанных на современных технологиях конкурентоспособных промышленных предприятий и повышения занятости населения в производственной сфере.

Согласно распоряжению в городе Мингячевир создается Мингячевирский промышленный парк. Устанавливается, что Мингячевирский промышленный парк является территорией, обладающей необходимой инфраструктурой и управленческими структурами для осуществления предпринимательской деятельности, используемой в целях производства конкурентоспособной продукции и оказания услуг путем применения современных технологий, оказывающей содействие эффективной деятельности и развитию предпринимательства.

Мероприятия, связанные с организацией, развитием деятельности Мингячевирского промышленного парка и управлением ею, осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью "Сумгайытский химико-промышленный парк" (далее – Общество), созданным в подчинении Министерства экономики и промышленности Азербайджанской Республики частью 4 Указа Президента Азербайджанской Республики от 21 декабря 2011 года номер 548 "О создании "Сумгайытского химико-промышленного парка".

Министерству экономики и промышленности Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры в целях обеспечения сноса зданий и сооружений, имеющихся на территории Мингячевирского промышленного парка, создания внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электрической и тепловой энергии, газа, воды, канализации, связи, транспорта, пожарной охраны, производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) и оказания других услуг для эффективного осуществления предпринимательской деятельности, оказать Обществу помощь в организации, развитии деятельности Мингячевирского промышленного парка и управлении ею, а также обеспечить осуществление мер, связанных с определением приоритетных направлений по производимой и перерабатываемой промышленной продукции.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Общества на правах аренды земельного участка Открытого акционерного общества "Мингячевир-Тохуджу" площадью 14,8 га для деятельности Мингячевирского промышленного парка.

