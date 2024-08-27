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Предвыборный опрос: 71% респондентов высоко оценили нынешнюю ситуацию в Азербайджане

Предвыборный опрос: 71% респондентов высоко оценили нынешнюю ситуацию в Азербайджане В ходе предвыборного опроса 89% респондентов выразили удовлетворение социальными условиями в Азербайджане.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 12:26
Предвыборный опрос: 71% респондентов высоко оценили нынешнюю ситуацию в Азербайджане

В ходе предвыборного опроса 89% респондентов выразили удовлетворение социальными условиями в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум на брифинге, посвященном предстоящим парламентским выборам.

По его словам, 71% респондентов высоко оценили нынешнюю ситуацию в стране, 20% опрошенных назвали ее удовлетворительной, 9% воздержались от ответа.

Бирнбаум отметил, что 85% опрошенных подтвердили наличие свободы слова в Азербайджане, 10% заявили, что в стране свободы слова нет, 5% воздержались от ответа.

Помимо этого, 97% респондентов заявили, что права человека в Азербайджане защищены, 2% сказали обратное, 1% уклонились от ответа.

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Версия на азербайджанском языке Seçkiöncəsi sorğu: Respondentlərin 71 faizi Azərbaycanın hazırkı vəziyyətini yüksək hesab edir

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