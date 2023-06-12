Глава общины: Наша борьба продолжится до тех пор, пока мы не вернемся на земли Западного Азербайджана

"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернемся на земли Западного Азербайджана, которые сегодня считаются территорией Армении".
Как сообщает Report, об этом председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал в ходе общественных слушаний на тему "Западный Азербайджан: наше историческое и культурное наследие, подвергшееся геноциду. Возрождение историко-культурного наследия Западного Азербайджана", организованных парламентским Комитетом по культуре.
По словам главы общины, исторические памятники, подземные склепы, храмы, церкви и мечети на этих землях являются ярким свидетельством того, кому принадлежат эти территории.
Алекперли напомнил, что встреча президента Ильхама Алиева с общиной Западного Азербайджана 24 декабря прошлого года стала началом новой эпохи в истории: "Таким образом, с созданием концепции возвращения в Западный Азербайджан мы приступили к новой борьбе".