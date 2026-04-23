Почти 1300 иностранцев подали заявки на постоянный ВНЖ в Азербайджане в I квартале

В Государственную миграционную службу Азербайджана в январе-марте 2026 года поступило 1279 обращений, связанных с получением (продлением срока) постоянного вида на жительство (ПМЖ/ВНЖ) в стране.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в службе.

Согласно информации, среди иностранцев, подавших заявление на получение ВНЖ за указанный период, преобладали граждане России, Грузии и Турции.